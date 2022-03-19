«Одна хромосома – тысячи личностей». «Зенит» и «Арсенал» вышли на игру с людьми с синдромом Дауна

«Зенит» и «Арсенал» в преддверии матча 22-го тура РПЛ поучаствовали в акции поддержки людей с синдромом Дауна. Они вышли на поле вместе с футболистами.

Это игроки клуба «47 в игре», в который входят люди с этим синдромом. Футболисты «Зенита» надели гетры разных цветов – голубого и оранжевого. Разные носки – официальный символ синдрома Дауна.

Футболисты «Зенита» также сделали фото с баннером «Одна хромосома — тысячи личностей».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

«Зенит» к 81-й минуте ведет 2:0.

21 марта отмечается международный день людей с синдромом Дауна.

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