Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника

«Одна хромосома – тысячи личностей». «Зенит» и «Арсенал» вышли на игру с людьми с синдромом Дауна

«Зенит» и «Арсенал» в преддверии матча 22-го тура РПЛ поучаствовали в акции поддержки людей с синдромом Дауна. Они вышли на поле вместе с футболистами.

Это игроки клуба «47 в игре», в который входят люди с этим синдромом. Футболисты «Зенита» надели гетры разных цветов – голубого и оранжевого. Разные носки – официальный символ синдрома Дауна.

Футболисты «Зенита» также сделали фото с баннером «Одна хромосома — тысячи личностей».

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» к 81-й минуте ведет 2:0.
  • 21 марта отмечается международный день людей с синдромом Дауна.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Сантос: «100 матчей за «Зенит» – это только начало»
Круговой: «Думаю, выиграю еще много трофеев с «Зенитом» 1
РПЛ. «Зенит» благодаря дублю Малкома разгромил «Арсенал» и лидирует с шестиочковым отрывом 37
Источник: телеграм-канал «Зенита»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:17
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +3381

    ААМ 1 час назад

    Молодцы.Инвалидов надо поддерживать.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4176

    neveldomha 1 час назад

    Молодцы! Очень трогательно. Футбол - это МИР.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3350

    minaev23 > neveldomha 1 час назад

    Миру -мир!!!

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11