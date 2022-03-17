Исак может перейти в «Ливерпуль» за 70 миллионов

«Ливерпуль» хочет купить нападающего «Реал Сосьедада» Александера Исака.

Английский клуб через посредника предложил за форварда 70 миллионов евро.

«Сосьедад» надеется заработать на продаже шведа 90 миллионов (сумма отступных), но может пойти на уступки.

Также 22-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Барселона».

В этом сезоне Исак забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах.

Его контракт с «Реал Сосьедадом» рассчитан до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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