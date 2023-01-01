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Переговоры «Ливерпуля» с Салахом о продлении контракта сорвались. Он может уйти бесплатно летом 2023 года

«Ливерпуль» и нападающий Мохамед Салах не могут договориться о продлении контракта.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между сторонами сорвались, но все зависит от действий клуба.

Салах сосредоточен на игре за «Ливерпуль» и не намерен покидать клуб этим летом. Он может уйти бесплатно летом 2023 года.

  • 29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
  • В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1579

    Bozigit 2 часа назад

    Не думаю, что для Салаха это хороший вариант

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    Рейтинг: +22649

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    А куда уходить-то?...

    0
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