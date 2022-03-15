Переговоры «Ливерпуля» с Салахом о продлении контракта сорвались. Он может уйти бесплатно летом 2023 года

«Ливерпуль» и нападающий Мохамед Салах не могут договориться о продлении контракта.
По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между сторонами сорвались, но все зависит от действий клуба.
Салах сосредоточен на игре за «Ливерпуль» и не намерен покидать клуб этим летом. Он может уйти бесплатно летом 2023 года.
- 29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо