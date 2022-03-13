«Зенит» сообщил о -18 в Самаре. Игра с «Крыльями Советов» под угрозой переноса

В Самаре температура воздуха 18 градусов ниже нуля. Об этом сообщил испаноязычный твиттер «Зенита», которому сегодня там играть в 21-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

«В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, делегат должен получить письменное согласие от обеих играющих команд на проведение матча.

Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья.

Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, матч переносится на другой срок», – сказано на этот счет в регламенте РПЛ.

Однако, согласно прогнозу погоды «Яндекса», во время матча температура воздуха должна быть 7-8 градусов ниже нуля.

Игра должна начаться в 16:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Крылья Советов» идут на 8-м месте.

Скриншот: твиттер «Зенита».

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