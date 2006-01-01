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«Зенит» сообщил о -18 в Самаре. Игра с «Крыльями Советов» под угрозой переноса

В Самаре температура воздуха 18 градусов ниже нуля. Об этом сообщил испаноязычный твиттер «Зенита», которому сегодня там играть в 21-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

«В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, делегат должен получить письменное согласие от обеих играющих команд на проведение матча.

Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья.

Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, матч переносится на другой срок», – сказано на этот счет в регламенте РПЛ.

Однако, согласно прогнозу погоды «Яндекса», во время матча температура воздуха должна быть 7-8 градусов ниже нуля.

  • Игра должна начаться в 16:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Крылья Советов» идут на 8-м месте.

Скриншот: твиттер «Зенита».

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Источник: твиттер «Зенита»

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Сегодня, 09:42
Комментарии13
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    Рейтинг: +16187

    Garrincha58 35 секунд назад

    собрались тут одни придурки сами то попробуйте в труселях побегать на таком морозе а мячиком по яйцам как будет Alekxei Z.

    0
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    Рейтинг: +9826

    Alekxei Z. 10 минут назад

    Есть инспектор и судья, они замеряют температуру и принимают решения. Твиттер Зенита градусник может себе в ж..у засунуть.

    0
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    Рейтинг: +16187

    Garrincha58 > Alekxei Z. 3 минуты назад

    засунь его себе

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +15197

    Hektor 84 2 часа назад

    При такой температуре нельзя играть. Вроде по регламенту до -15 допускается. Та и вообще травмоопасно. Надо переводить наш футбол на весна - осень.

    0
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    Рейтинг: +21671

    JTherry > Hektor 84 1 час назад

    Крылышкам надо брать уроки у Газика температуру измерять...) у него всегда нужная на термометре появлялась...

    0
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    Рейтинг: +24338

    vladimir-7 2 часа назад

    Зенит привык играть в тепле при температуре 14-16 градусов по Цельсию на арене
    Газпром под крышей, надо и почувствовать, а как играют другие команды в таких
    условиях. Температура воздуха в Самаре во время игры будет 6-8 градусов.

    1
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    Рейтинг: +346

    orlovcar 2 часа назад

    бразильцы носы отморозили?

    0
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    Рейтинг: +6632

    BarStep 2 часа назад

    День с ночью попутали..
    Бывает..
    У младенцев..

    Ээй, проверьте ещё раз у наших пиарщиков паспорта))

    0
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    Рейтинг: +6715

    nik55 2 часа назад

    днем будет 6-8 не больше

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    Рейтинг: +232

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    это утром а дальше тепло! или газпрому так нужно?

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    Рейтинг: +2682

    Enter2006 3 часа назад

    Ага, и скрин прям Российский с мобильника, "Soleado otros peligros" мл... Миллер уже по съе - б - кам в гейропу ушел?

    0
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    Рейтинг: +59949

    portero 3 часа назад

    Да лять это уже не футбол, даже если минус 12....

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