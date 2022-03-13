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  • «Зенит» сообщил о -18 в Самаре. Игра с «Крыльями Советов» под угрозой переноса

«Зенит» сообщил о -18 в Самаре. Игра с «Крыльями Советов» под угрозой переноса

13 марта 2022, 09:42
14

В Самаре температура воздуха 18 градусов ниже нуля. Об этом сообщил испаноязычный твиттер «Зенита», которому сегодня там играть в 21-м туре РПЛ против «Крыльев Советов».

«В случае, когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, делегат должен получить письменное согласие от обеих играющих команд на проведение матча.

Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает судья.

Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, матч переносится на другой срок», – сказано на этот счет в регламенте РПЛ.

Однако, согласно прогнозу погоды «Яндекса», во время матча температура воздуха должна быть 7-8 градусов ниже нуля.

  • Игра должна начаться в 16:30 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Крылья Советов» идут на 8-м месте.

Скриншот: твиттер «Зенита».

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Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит
Комментарии (14)
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moskowcity-petrv
1647153920
Девчата капризные.днем когда игра будет норм температура
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portero
1647154246
Да лять это уже не футбол, даже если минус 12....
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Enter2006
1647154967
Ага, и скрин прям Российский с мобильника, "Soleado otros peligros" мл... Миллер уже по съе - б - кам в гейропу ушел?
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nik55
1647155803
днем будет 6-8 не больше
Ответить
BarStep
1647156315
День с ночью попутали.. Бывает.. У младенцев.. Ээй, проверьте ещё раз у наших пиарщиков паспорта))
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orlovcar
1647157351
бразильцы носы отморозили?
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vladimir-7
1647158413
Зенит привык играть в тепле при температуре 14-16 градусов по Цельсию на арене Газпром под крышей, надо и почувствовать, а как играют другие команды в таких условиях. Температура воздуха в Самаре во время игры будет 6-8 градусов.
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Hektor 84
1647158661
При такой температуре нельзя играть. Вроде по регламенту до -15 допускается. Та и вообще травмоопасно. Надо переводить наш футбол на весна - осень.
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Garrincha58
1647166233
собрались тут одни придурки сами то попробуйте в труселях побегать на таком морозе а мячиком по яйцам как будет Alekxei Z.
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фанат джигурды
1647183730
Сначала за календарь голосуют, а потом бегают!!! Как том анекдоте: Бабка приходит на выборы. Ей говорят: "Здравствуйте, вы голосовать?" Она: "Да, сынок, только не знаю за кого." Ей говорят: "Да ничего страшного поставьте крестик вот здесь." Бабка бюллетень в урну опускает, спохватывается и говорит: "Ой, сынок, а за кого это я проголосовала?" Ей отвечают: "А вот это вам знать не велено, голосование у нас тайное."
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