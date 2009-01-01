⚡ Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Только снять шляпу перед ним... И спустя много лет величие этого игрока не померкнет - это объективно.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достиг отметки в 806 голов в официальных матчах. Это мировой рекорд.
Португалец превзошел австрийца Йозефа Бицана, у которого 805 официальных мячей.
- Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
- Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).
- Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.
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