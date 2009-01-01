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⚡ Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду достиг отметки в 806 голов в официальных матчах. Это мировой рекорд.

Португалец превзошел австрийца Йозефа Бицана, у которого 805 официальных мячей.

  • Роналду начал профессиональную карьеру 20 лет назад.
  • Больше всего матчей он провел за «Реал» (2009-2018 годы).
  • Со сборной Португалии Роналду брал Евро-2016.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +14714

    житель СПб 32 минуты назад

    Только снять шляпу перед ним... И спустя много лет величие этого игрока не померкнет - это объективно.

    3
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    Рейтинг: +268

    svetekanet 38 минут назад

    Ещё и забив хет-трик. Сегодня он был просто в огне. Надеюсь, что залечил бедро и вернулся.

    2
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  • ...
    Рейтинг: +219

    Мортус 43 минуты назад

    А Пеле? У него же больше тысячи? Или ошибаюсь?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +69

    SoccerIlya > Мортус 36 минут назад

    Пеле из тысячи половину забил во дворе, тут официальные

    6
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    Рейтинг: +4022

    Красногорск_Фан 54 минуты назад

    А золотой мяч снова получит Месси. К гадалке не ходи

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