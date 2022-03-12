Клопп – о контракте Салаха: «Ливерпуль» сделал то, что может. Теперь Мохамед должен принять решение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Мохамеда Салаха.

«Он хочет, чтобы клуб был амбициозным. Мы были и остаемся таковыми в последние годы. Но ситуация такова, что мы не можем сделать гораздо больше.

«Ливерпуль» сделал то, что может. Теперь Мохамед должен принять решение. Пока ничего не произошло – ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще.

Мы должны просто подождать. Все в полном порядке. Не нужно спешить», – сказал Клопп.

Действующий контракт египтянина истекает в 2023 году.

29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.

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