Клопп – о контракте Салаха: «Ливерпуль» сделал то, что может. Теперь Мохамед должен принять решение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Мохамеда Салаха.
«Он хочет, чтобы клуб был амбициозным. Мы были и остаемся таковыми в последние годы. Но ситуация такова, что мы не можем сделать гораздо больше.
«Ливерпуль» сделал то, что может. Теперь Мохамед должен принять решение. Пока ничего не произошло – ни подписания, ни отказа, ни чего-то еще.
Мы должны просто подождать. Все в полном порядке. Не нужно спешить», – сказал Клопп.
- Действующий контракт египтянина истекает в 2023 году.
- 29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
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Источник: Goal