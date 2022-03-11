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«Реал» подпишет контракт с Мбаппе на следующей неделе, но объявит об этом в конце сезона (Marca)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

Ожидается, что стороны заключат контракт в середине следующей недели.

Впрочем, официально клуб подтвердит переход француза в качестве свободного агента только в конце сезона.

Зарплата Мбаппе в «Реале» составит около 25 миллионов евро в год. Подписной бонус – от 60 до 80 миллионов.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +379

    lNeTl 2 минуты назад

    Вот и зря, если ПСЖ подпишет Зидана, то Мбаппе будет потом локти кусать, а всё уже... будет поздно что-то менять, так и будет без трофеев мотаться по клубам.

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    Рейтинг: +14697

    житель СПб 1 час назад

    Все таки сказалось поражение ПСЖ на уходе игрока! А с другой стороны - это основание сам клуб развивать, а не только покупать дорогостоящих игроков.

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