Месси может летом покинуть «ПСЖ»

Пора уже Лионелю, конечно, на аргентинщину вертаться, яблони опрыскивать.
Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» находится под вопросом.
34-летний футболист разочарован ранним вылетом парижской команды из Лиги чемпионов.
Аргентинец в целом несчастлив в «ПСЖ», поэтому может попросить его отпустить по окончании сезона.
Один из вариантов для форварда – возвращение в «Барселону».
- Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
- Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 25 матчах.
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