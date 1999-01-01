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Месси может летом покинуть «ПСЖ»

Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» находится под вопросом.

34-летний футболист разочарован ранним вылетом парижской команды из Лиги чемпионов.

Аргентинец в целом несчастлив в «ПСЖ», поэтому может попросить его отпустить по окончании сезона.

Один из вариантов для форварда – возвращение в «Барселону».

  • Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.
  • Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 25 матчах.

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Источник: Tuttomercatoweb

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Комментарии7
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    Рейтинг: +1302

    Manilov 53 минуты назад

    Пора уже Лионелю, конечно, на аргентинщину вертаться, яблони опрыскивать.

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    Рейтинг: +14697

    житель СПб 1 час назад

    Термин "несчастен" у них явно используется в каком-то ином контексте, чем в русском языке. Тут скорее - мало денег, мало бонусов - так как побед нет...

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    Рейтинг: +2679

    Enter2006 > житель СПб 1 час назад

    "эффект бумеранга" никто не отменял. весь мир видел присвоение ему ЗМ ни за что, вот и прилетела честная обратка.

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    Рейтинг: +13

    Маркоc > житель СПб 1 час назад

    недоволен

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    Рейтинг: +795

    jek718875 1 час назад

    Он должен покинуть не только ПСЖ, но и футбол вообще(всё,что мог уже выдал),бензин закончился

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    Рейтинг: +23817

    bset 2 часа назад

    Так надо было голы забивать, чтобы раньше времени не вылетать. Интересная тенденция в современном футболе - играешь в матче, ничего для победы не делаешь, разочаровываешься от поражения и решаешь покинуть команду. Может стоит найти проблему в себе и в следующий раз попытаться исправиться?

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    Рейтинг: +2679

    Enter2006 2 часа назад

    Дайте ему еще три ЗМ и первое место на Евровидение, пусть уйдёт с миром и пиарится левыми титулами которые по значимости опустили в последнее время ниже плинтуса...

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