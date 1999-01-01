Месси может летом покинуть «ПСЖ»

Будущее нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» находится под вопросом.

34-летний футболист разочарован ранним вылетом парижской команды из Лиги чемпионов.

Аргентинец в целом несчастлив в «ПСЖ», поэтому может попросить его отпустить по окончании сезона.

Один из вариантов для форварда – возвращение в «Барселону».

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года.

Он забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 25 матчах.

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