«Челси» грозит финансовый крах из-за санкций и ухода спонсоров (The Times)

Британское издание The Times предрекает «Челси» финансовый крах. Он будет связан с санкциями, связанными с владельцем Романом Абрамовичем, и уходом спонсоров.

Сейчас речь идет о заморозке всех банковских счетов «Челси».

Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.

Абрамович уже выставил клуб на продажу.

При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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