Всех футболистов подарить Спартаку, стадион распилить и вывезти в России. Тухеля отдать Семаку в помощники по физподготовке бревен.
Британское издание The Times предрекает «Челси» финансовый крах. Он будет связан с санкциями, связанными с владельцем Романом Абрамовичем, и уходом спонсоров.
Сейчас речь идет о заморозке всех банковских счетов «Челси».
- Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.
- Абрамович уже выставил клуб на продажу.
- При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.
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