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«Челси» грозит финансовый крах из-за санкций и ухода спонсоров (The Times)

Британское издание The Times предрекает «Челси» финансовый крах. Он будет связан с санкциями, связанными с владельцем Романом Абрамовичем, и уходом спонсоров.

Сейчас речь идет о заморозке всех банковских счетов «Челси».

  • Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.
  • Абрамович уже выставил клуб на продажу.
  • При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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Источник: The Times

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Сегодня, 21:28
Комментарии9
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    Рейтинг: +3685

    raritet 7 минут назад

    Всех футболистов подарить Спартаку, стадион распилить и вывезти в России. Тухеля отдать Семаку в помощники по физподготовке бревен.

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    Рейтинг: +122

    Zlatan2718 21 минуту назад

    Надо было с шейхами

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    Рейтинг: +2649

    Радио1000шумеров 24 минуты назад

    Пусть Абрамыч перевозит Челси в Нижний Тагил, там и кричалка у болел уже есть)

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    Рейтинг: +2351

    волчарик > Радио1000шумеров 15 минут назад

    Кстати прикольный вариант.Стадион не перевезешь,а команду можно,хозяин барин.Если не изменяет память в НХЛ такое не раз было.

    0
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    Рейтинг: +1336

    Sedoi_Goblin 35 минут назад

    Вихри враждебные веют над "Челси",
    Темные силы нас (их) злобно гнетут.
    В бой роковой мы(они) вступили с врагами,
    Нас (их) еще судьбы безвестные ждут.))))

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    Рейтинг: +4390

    ySS 43 минуты назад

    Клуб - это больше, чем его владелец.
    Так нельзя

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    Рейтинг: +4521

    Бомбардиръ 45 минут назад

    В Англии не очень любят Челси, и тут случай подвернулся, чтобы досадить этому клубу.

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    Рейтинг: +219

    Сделаны из Дерева > Бомбардиръ 38 минут назад

    Как у нас зенит?

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    Рейтинг: +13335

    Barmaleushka > Сделаны из Дерева 28 минут назад

    В вашем Таиланде все всех любят , а Зенит нет .

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