France Football намерен изменить критерии «Золотого мяча»

Я понял, все ЗМ да ЗМ, не золотой мяч, а золотой Месси
Стало известно о планах пересмотреть критерии выбора обладателя «Золотого мяча».
Правила вручения награды хотят изменить, чтобы сделать их более понятными для болельщиков.
По информации L’Equipe, возможны три реформы:
- Учет результатов за сезон, а не за календарный год;
- Голосовать будут только представители стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА;
- Индивидуальные достижения станут важнее трофеев.
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