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France Football намерен изменить критерии «Золотого мяча»

Стало известно о планах пересмотреть критерии выбора обладателя «Золотого мяча».

Правила вручения награды хотят изменить, чтобы сделать их более понятными для болельщиков.

По информации L’Equipe, возможны три реформы:

  • Учет результатов за сезон, а не за календарный год;
  • Голосовать будут только представители стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА;
  • Индивидуальные достижения станут важнее трофеев.

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Источник: L’Equipe

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Комментарии3
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    Рейтинг: +94

    гууд 12 минут назад

    Я понял, все ЗМ да ЗМ, не золотой мяч, а золотой Месси

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    Ответить
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    Рейтинг: +23791

    bset 44 минуты назад

    Правило 1: Если футболист играет за парижский клуб, это повышает шансы на получения Золотого мяча на 80%

    4
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    ...
    Рейтинг: +462

    Октавиус > bset 26 минут назад

    а если он еще и Боливию наказал, то шансы повышаются до 99%)

    1
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