France Football намерен изменить критерии «Золотого мяча»

Стало известно о планах пересмотреть критерии выбора обладателя «Золотого мяча».

Правила вручения награды хотят изменить, чтобы сделать их более понятными для болельщиков.

По информации L’Equipe, возможны три реформы:

Учет результатов за сезон, а не за календарный год;

Голосовать будут только представители стран, входящих в топ-100 рейтинга ФИФА;

Индивидуальные достижения станут важнее трофеев.

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