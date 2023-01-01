«ПСЖ» попытается подписать Левандовски, если уйдет Мбаппе (Николо Скира)

«ПСЖ» занимается поиском замены для нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает в июне.

Парижане рассматривают вариант с трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Агент поляка уже контактировал с представителями «ПСЖ».

«Бавария» может продать Левандовски, соглашение которого рассчитано до 2023 года.

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