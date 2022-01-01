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Только Роналду, Месси и Левандовски делали хет-трики в ЛЧ чаще, чем Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1).

Для 34-летнего футболиста это третий случай, когда он забил три гола в одной игре ЛЧ.

По числу хет-триков Бензема вышел на четвертое место в истории турнира, сравнявшись с Филиппо Индзаги, Марио Гомесом, Луисом Адриано и Неймаром.

Опережают француза только Роберт Левандовски (5), Лионель Месси (8) и Криштиану Роналду (8).

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Источник: сайт УЕФА

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