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Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей. Это 2-й худший показатель после покупки клуба катарцами

В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.

Парижане под руководством Маурисио Почеттино проиграли 12 из 72 официальных матчей (16,7%).

Это второй худший показатель среди тренеров после покупки клуба катарским фондом Qatar Sports Investments в 2011 году.

Хуже показатель только у Антуана Комбуарэ – 21,4 процента поражений.

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Источник: Stats Foot

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9810

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Почеттино - не тот уровень.
    Следовало менять Месси или Неймара и усиливать правый фланг обороны, через который пришли все беды для ПСЖ.
    Большая роскошь иметь в составе трёх, не отрабатывающих в обороне , игроков.

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