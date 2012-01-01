Почеттино проиграл с «ПСЖ» 16,7% матчей. Это 2-й худший показатель после покупки клуба катарцами

Почеттино - не тот уровень.
Следовало менять Месси или Неймара и усиливать правый фланг обороны, через который пришли все беды для ПСЖ.
Большая роскошь иметь в составе трёх, не отрабатывающих в обороне , игроков.
В ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.
Парижане под руководством Маурисио Почеттино проиграли 12 из 72 официальных матчей (16,7%).
Это второй худший показатель среди тренеров после покупки клуба катарским фондом Qatar Sports Investments в 2011 году.
Хуже показатель только у Антуана Комбуарэ – 21,4 процента поражений.
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