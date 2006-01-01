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Месси седьмой год подряд не дошел до финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.

Парижане по сумме двух встреч проиграли 2:3 и вылетели из турнира.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси седьмой год подряд не дошел до финала ЛЧ.

Более того, команды аргентинца второй сезон кряду не могут пройти дальше 1/8 финала.

  • Месси – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
  • Он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов (2006, 2009, 2011 и 2015).

Мбаппе вышел на третье место по гостевым голам в плей-офф ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду

Месси – единственный форвард «ПСЖ», на котором «Реал» не фолил в ответном матче ЛЧ

Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»

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