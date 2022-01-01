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Бензема – самый возрастной автор хет-трика в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:1) оформил хет-трик. Возраст – 34 года и 80 дней.

Это рекордный по возрасту автора хет-трик в истории Лиги чемпионов.

  • Бензема превзошел Оливье Жиру, который оформил хет-трик в Лиге чемпионов в 34 года и 63 дня.
  • Для Бензема матч с «ПСЖ» был 500-м в стартовом составе «Реала».
  • Бензема с «Реалом» 4 раза выигрывал Лигу чемпионов.

⚡ Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

Матч с «ПСЖ» – 500-й для Бензема в стартовом составе «Реала»

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

Источник: Бомбардир.ру

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