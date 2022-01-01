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У Месси в последних девяти матчах против «Реала» нет ни голов, ни ассистов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не может отметиться результативным действием против «Реала» на протяжении девяти игр подряд. У аргентинца ни голов, ни ассистов.

В 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы прошли французов, победив в ответном матче со счетом 3:1.

  • У аргентинца 7 «Золотых мячей».
  • В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
  • До «ПСЖ» Месси играл за «Барселону».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 01:05
Комментарии6
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    Рейтинг: +1024

    Cubinec1989 1 час назад

    Игры нет, а ЗМ есть)

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    Рейтинг: +9496

    "supermax" 3 часа назад

    Пока только отсасисты

    4
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    Рейтинг: +59793

    portero 4 часа назад

    вот и всё, нет Месси в другой команде, сдулся...

    2
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    Рейтинг: +14637

    житель СПб 8 часов назад

    Игра Месси очень не радует. Что-то с ним происходит.

    0
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    Рейтинг: +512

    nelez 8 часов назад

    А это не помешает ему получать золотые мячи.
    Дадут наверное и в этом году. Найдут за что

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    Рейтинг: +155

    Батал Вселенский 8 часов назад

    Жорди Альбу возьмите в ПСЖ, будут вам голы Месси.

    0
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