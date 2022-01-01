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Модрич: «Реал» сделает все, чтобы в очередной раз победить в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал комментарий перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Сейчас под давлением находятся обе команды. В четвертьфинал хотим выйти и мы, и «ПСЖ». «Реал» мечтает об очередной победе в Лиге чемпионов, и мы сделаем для этого все возможное.

«ПСЖ» данный турнир еще не выигрывал, и это лишь доказывает, что победить в Лиге чемпионов невероятно сложно», – сказал Модрич.

  • Матч «Реал» – «ПСЖ» пройдет сегодня, начало – в 22:45 по московскому времени.
  • Первая игра в Париже закончилась со счетом 1:0 в пользу «ПСЖ».

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Источник: сайт УЕФА

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