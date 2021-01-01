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Левандовски возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов с 12-ю голами

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Зальцбургом» (5:1, второй тайм).

Поляк забил 12 мячей в 8 матчах этой ЛЧ. Он возглавил список бомбардиров турнира, обойдя форварда «Аякса» Себастьяна Аллера (11).

  • Левандовски забил 42 гола в 35 матчах за «Баварию» в этом сезоне.
  • Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
  • Форвард стал лучшим игроком 2021 года по версии ФИФА.

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Источник: Бомбардир.ру

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