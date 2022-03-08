Неймар: «В 13 лет я почти подписал контракт с «Реалом», но жизнь привела меня в «Барсу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что мог перейти в «Реал» в 13 лет.

«Я практически подписал контракт с «Реалом», когда мне было 13 лет, но жизнь привела меня в «Барселону», к которой у меня осталась очень сильная привязанность. Эта команда навсегда в моей душе», – цитирует Неймара Movistar.

Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».

В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.

Сейчас «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

Неймар толкнул игрока «Ниццы» Гуири. Тот подбросил мяч пяткой в момент финального свистка

Неймар – лидер топ-5 лиг Европы по заработанным фолам с 2016 года

Неймар: «Я хотел вернуться в «Барсу» в 2019-м. Все перепробовал, но не получилось»