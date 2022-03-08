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Неймар: «В 13 лет я почти подписал контракт с «Реалом», но жизнь привела меня в «Барсу»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что мог перейти в «Реал» в 13 лет.

«Я практически подписал контракт с «Реалом», когда мне было 13 лет, но жизнь привела меня в «Барселону», к которой у меня осталась очень сильная привязанность. Эта команда навсегда в моей душе», – цитирует Неймара Movistar.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» с 2017 году из «Барселоны».
  • В отличие от Барселоны, в Париже он еврокубки не выигрывал.
  • Сейчас «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

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Источник: «Чемпионат»

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08.03.2022 23:17
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