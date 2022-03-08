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Кристенсен согласился перейти в «Барселону» (Фабрицио Романо)

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен согласился перейти в «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб в ближайшее время подпишет контракт с игроком до 2027 года. Перед этим стороны должны устно окончательно согласовать все детали соглашения.

  • Кристенсен летом станет свободным агентом.
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 26 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 35 миллионов евро.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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08.03.2022 22:50
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