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«Арсенал» – лучшая команда АПЛ последних десяти туров

«Арсенал» за последние десять туров чемпионата Англии набрал 25 очков. Это лучший показатель среди всех команд.

Столько же набрал и «Манчестер Сити», но у него на один гол хуже разница мячей – 15 против 16 у «Арсенала».

  • Лондонцы идут в общей таблице АПЛ 4-ми.
  • Ближайший соперник – «Лестер» (13 марта).
  • В этом сезоне «Арсенал» в еврокубках не выступает.

Игроки «Арсенала» получат бонусы до 500 тысяч и повышение зарплаты в случае попадания в ЛЧ

АПЛ. «Арсенал» победил «Уотфорд» (3:2) и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Арсенал» может летом подписать Руиса из «Наполи»

Источник: твиттер Amazon Prime Video Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: +324

    Lipatoff 23 минуты назад

    Артета молорик, мэйд ин Барса)

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    Рейтинг: +1783

    Romio-xxx 49 минут назад

    Просто календарь так сложился,дальше опять пойдут по натоптанной дорожке)

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