«Арсенал» – лучшая команда АПЛ последних десяти туров

Артета молорик, мэйд ин Барса)
«Арсенал» за последние десять туров чемпионата Англии набрал 25 очков. Это лучший показатель среди всех команд.
Столько же набрал и «Манчестер Сити», но у него на один гол хуже разница мячей – 15 против 16 у «Арсенала».
- Лондонцы идут в общей таблице АПЛ 4-ми.
- Ближайший соперник – «Лестер» (13 марта).
- В этом сезоне «Арсенал» в еврокубках не выступает.
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