Антон Миранчук в ближайшее время вернется в общую группу «Локо». Он не играл с осени

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, рассказал о состоянии 26-летнего игрока. Он не играл с осени из-за травмы сухожилия.
«Антон скоро вернется в общую группу. День никто назвать не может. Я думаю, что в ближайшее время он вместе с Даней Куликовым вернется», — сказал Шпинев.
- У Антона Миранчука в этом сезоне 5 матчей, 1 ассист.
- Он лечился в Германии.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
Антон Миранчук: «Скоро вернусь в общую группу. Уже дождаться не могу»
Антон Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива». Он не играл с августа
Антон Миранчук пройдет медобследование в Германии