Мамаев тренируется по индивидуальной программе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева, получившего травму в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3).
«Павла пока побережем. Он сейчас занимается по индивидуальной программе», – сказал Терюшков.
- Это был дебютный официальный матч для Мамаева в «Химках».
- Мамаев пополнил команду в декабре.
- Ему 33 года.
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