Мамаев тренируется по индивидуальной программе

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева, получившего травму в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (0:3).

«Павла пока побережем. Он сейчас занимается по индивидуальной программе», – сказал Терюшков.

Это был дебютный официальный матч для Мамаева в «Химках».

Мамаев пополнил команду в декабре.

Ему 33 года.

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