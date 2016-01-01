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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» О'Фаррелл умер в 94 года

«Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти бывшего главного тренера команды Фрэнка О'Фаррелла.

Ирландский специалист умер в воскресенье, 6 марта, в возрасте 94 лет.

Клуб выразил соболезнования родным и близким тренера.

  • О'Фаррелл возглавлял «МЮ» с июля 1971-го по декабрь 1972-го года.
  • Он не выиграл с командой ни одного трофея.

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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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