Мбаппе должен восстановиться к матчу с «Реалом». У него нет перелома

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вероятно, сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Травма, полученная французом на сегодняшней тренировке, оказалась несерьезной.

23-летний футболист избежал перелома, а над лечением гематомы на его ноге уже работает медицинский штаб клуба.

«Реал» примет «ПСЖ» в среду, 9 марта, в 23:00 мск.

Мбаппе забил единственный гол в первом матче.

В этом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 17 ассистов в 34 играх.

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