«Химки» сегодня подадут протест на результат матча с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что сегодня клуб подаст протест на результат матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Локо» могут засчитать техническое поражение.

Ян Кухта не мог играть в матче с «Химками».

Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«До конца дня, думаю, подадим жалобу в КДК РФС», — сказал Терюшков

38-летний Жирков может пропустить матчи с «Сочи» и «Уралом» из-за травмы

«Химки» пока не подавали протест на результат матча с «Локо». У клуба есть 72 часа

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