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«Химки» пока не подавали протест на результат матча с «Локо». У клуба есть 72 часа

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу игры 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками» (3:2).

  • «Локо» могут засчитать техническое поражение.
  • Ян Кухта не мог играть в матче с «Химками».
  • Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.

«Химки» пока не подавали протест. У них есть 72 часа с момента окончания матча», – сказал Григорьянц.

«Химки» сегодня подадут протест на результат матча с «Локомотивом»

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +59706

    portero 37 минут назад

    Денег ждут???

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