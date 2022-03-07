«Химки» пока не подавали протест на результат матча с «Локо». У клуба есть 72 часа

Денег ждут???
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал комментарий по поводу игры 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками» (3:2).
- «Локо» могут засчитать техническое поражение.
- Ян Кухта не мог играть в матче с «Химками».
- Форвард не отбыл дисквалификацию за удаление в чемпионате Чехии.
«Химки» пока не подавали протест. У них есть 72 часа с момента окончания матча», – сказал Григорьянц.
«Химки» сегодня подадут протест на результат матча с «Локомотивом»
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