Гилерме надеется через неделю вернуться в общую группу. Он не играет с 20 ноября

Вратарь «Локомотива» Гилерме близок к полноценному возвращению в строй.

«Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе.

Буду ли готов к ЦСКА? Нет», – сказал Гилерме.

36-летний футболист восстанавливается после операции на голеностопном суставе.

Из-за травмы он не играет с 20 ноября.

В этом сезоне Гилерме пропустил 19 голов в 18 матчах.

«Локомотив» примет ЦСКА 12 марта.

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