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Гилерме надеется через неделю вернуться в общую группу. Он не играет с 20 ноября

Вратарь «Локомотива» Гилерме близок к полноценному возвращению в строй.

«Когда вернусь? Думаю, через неделю буду в общей группе.

Буду ли готов к ЦСКА? Нет», – сказал Гилерме.

  • 36-летний футболист восстанавливается после операции на голеностопном суставе.
  • Из-за травмы он не играет с 20 ноября.
  • В этом сезоне Гилерме пропустил 19 голов в 18 матчах.
  • «Локомотив» примет ЦСКА 12 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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