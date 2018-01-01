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Антон Миранчук: «Скоро вернусь в общую группу. Уже дождаться не могу»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук анонсировал возвращение в общую группу. Он не играет с осени.

«Скоро вернусь в общую группу. Сам уже дождаться не могу.

Как брат? Нормально. Несмотря на поражение, команда против «Ромы» (0:1) выглядела достойно. Я рад за него!» – сказал Миранчук.

  • У Антона Миранчука в этом сезоне 5 матчей, 1 ассист.
  • Он лечился в Германии.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

Антон Миранчук вернулся в общую группу «Локомотива». Он не играл с августа

Антон Миранчук пройдет медобследование в Германии

Антон Миранчук: «Надеюсь, скоро буду тренироваться в общей группе «Локомотива»

Источник: «Спорт-Экспресс»

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