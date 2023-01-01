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«Эльче» – «Барселона»: каталонцы не проигрывают с 1974 года

В 18:15 по Москве начнется матч 27-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Барселоной». Каталонцы не проигрывают в очных матчах с 1974 года.

В 2014 году «Эльче» удалось дома «Барселоне» не проиграть (0:0).

  • «Барселона» в случае победы может подняться на 3-е место.
  • «Эльче» занимает 14-ю строчку.
  • Главное достижение «Эльче» – финал Кубка Испании в 1969 году.

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Источник: Бомбардир.ру

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