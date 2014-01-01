Фернандеш – лидер АПЛ по набору «гол+ассист» в одном матче с момента своего дебюта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш с момента дебюта в АПЛ в феврале 2020 года провел в турнире 11 матчей, в которых и забил, и ассистировал. Ни у кого больше за этот период нет.

Португалец был куплен у «Спортинга» за 63 миллиона евро.

Сейчас 27-летний игрок стоит 90 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 26 матчей, 9 голов, 6 ассистов.

В 19:30 по Москве «МЮ» начнет матч АПЛ против «Манчестер Сити».

Фернандеш побил рекорд Бекхэма, сделав ассисты в шести играх ЛЧ подряд

Рейнилду, Кондогбиа, Фелиш – в основе «Атлетико» на матч с «МЮ»; Погба, Фернандеш, Роналду сыграют у гостей

Фернандеш – лидер сезона АПЛ по созданным голевым моментам