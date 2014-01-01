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«МЮ» получит 80 миллионов на летние трансферы в случае выхода в Лигу чемпионов

Если «Манчестер Юнайтед» выйдет по итогам сезона в Лигу чемпионов, то получит на летние трансферы 80 миллионов фунтов стерлингов. В противном случае будет на 30 миллионов меньше, пишет United Zone со ссылкой на журналиста The Telegraph Майка МакГрата.

Дополнительные деньги могут быть добыты через продажи футболистов.

  • «МЮ» сейчас идет в АПЛ 4-м.
  • Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
  • Этой зимой манчестерцы трансферов не совершали.

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Источник: твиттер United Zone

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Сегодня, 12:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +13464

    Skull_Boy 1 час назад

    Почти 100 млн и это 2 игрока, а состав МЮ это хлам

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