«МЮ» получит 80 миллионов на летние трансферы в случае выхода в Лигу чемпионов

Почти 100 млн и это 2 игрока, а состав МЮ это хлам
Если «Манчестер Юнайтед» выйдет по итогам сезона в Лигу чемпионов, то получит на летние трансферы 80 миллионов фунтов стерлингов. В противном случае будет на 30 миллионов меньше, пишет United Zone со ссылкой на журналиста The Telegraph Майка МакГрата.
Дополнительные деньги могут быть добыты через продажи футболистов.
- «МЮ» сейчас идет в АПЛ 4-м.
- Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.
- Этой зимой манчестерцы трансферов не совершали.
Фернандеш – лидер АПЛ по набору «гол+ассист» в одном матче с момента своего дебюта
АПЛ в преддверии манчестерского дерби показала лучшие голы в его истории
Хазенхюттль – кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед»