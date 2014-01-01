«МЮ» получит 80 миллионов на летние трансферы в случае выхода в Лигу чемпионов

Если «Манчестер Юнайтед» выйдет по итогам сезона в Лигу чемпионов, то получит на летние трансферы 80 миллионов фунтов стерлингов. В противном случае будет на 30 миллионов меньше, пишет United Zone со ссылкой на журналиста The Telegraph Майка МакГрата.

Дополнительные деньги могут быть добыты через продажи футболистов.

«МЮ» сейчас идет в АПЛ 4-м.

Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.

Этой зимой манчестерцы трансферов не совершали.

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