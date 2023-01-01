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Бензема – третий игрок со 100 ассистами в Примере в 21-м веке

«Реал» в матче 27-м тура Примеры разгромил «Реал Сосьедад» (4:1). Нападающий Карим Бензема забил гол и сделал результативную передачу.

У француза 100 голевых пасов в чемпионате. Он стал третьим игроком, кто отдал 100 ассистов в Примере в 21-м веке.

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Источник: PokerStars Sports

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Комментарии1
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    Рейтинг: +785

    Soccerdealer63 11 минут назад

    Гений! Отрадно наблюдать за его игрой!

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