Нападающий «Реала» Карим Бензема достиг отметки в 20 голов в сезоне Примеры. Она покорилась ему четвертый раз подряд.
Последний раз француз забивал в Примере меньше 20 мячей в сезоне-2017/18.
- Бензема с отрывом лучший бомбардир сезона Примеры.
- 34-летний игрок стоит 25 миллионов евро.
- Он в «Реале» с 2009 года.
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