Нападающий «Реала» Карим Бензема достиг отметки в 20 голов в сезоне Примеры. Она покорилась ему четвертый раз подряд.

Последний раз француз забивал в Примере меньше 20 мячей в сезоне-2017/18.

Бензема с отрывом лучший бомбардир сезона Примеры.

34-летний игрок стоит 25 миллионов евро.

Он в «Реале» с 2009 года.

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