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Бензема в 4-м сезоне Примеры подряд забил 20+ голов

Нападающий «Реала» Карим Бензема достиг отметки в 20 голов в сезоне Примеры. Она покорилась ему четвертый раз подряд.

Последний раз француз забивал в Примере меньше 20 мячей в сезоне-2017/18.

  • Бензема с отрывом лучший бомбардир сезона Примеры.
  • 34-летний игрок стоит 25 миллионов евро.
  • Он в «Реале» с 2009 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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