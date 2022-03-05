ЦСКА впервые за 10 лет выиграл 4 подряд матча РПЛ без пропущенных голов

ЦСКА победил в последних четырех встречах РПЛ и не пропустил в них. Такого с командой не было с 2012 года.

Тогда под руководством Леонида Слуцкого москвичи выиграли пять подряд матчей РПЛ, в которых не пропустили.

Сегодня ЦСКА победил «Нижний Новгород» (1:0).

ЦСКА идет в РПЛ 3-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (12 марта).

Фернандес после игры с «Нижним Новгородом» отправился на КТ. У него сотрясение и перелом носа

Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

У Язиджи 2+2 в первых 3 матчах за ЦСКА