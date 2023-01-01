Нойер восстановился после травмы. Он пропустил месяц

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам в общей группе.

Он восстановился после операции на правом колене раньше, чем ожидалось.

Планировалось, что 35-летний футболист пропустит до шести недель, однако он вернулся в строй через 26 дней.

Нойер в этом сезоне пропустил 28 голов в 28 матчах.

Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года.

В последний раз голкипер выходил на поле 5 февраля.

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