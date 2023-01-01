Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
2 Тест: слова философа или футболиста?
Тест: слова философа или футболиста?
3 Тест: футболист или порноактер?
Тест: футболист или порноактер?

Нойер восстановился после травмы. Он пропустил месяц

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер приступил к тренировкам в общей группе.

Он восстановился после операции на правом колене раньше, чем ожидалось.

Планировалось, что 35-летний футболист пропустит до шести недель, однако он вернулся в строй через 26 дней.

  • Нойер в этом сезоне пропустил 28 голов в 28 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2023 года.
  • В последний раз голкипер выходил на поле 5 февраля.

Азмун впервые попал в заявку «Байера». Он может сыграть с «Баварией»

«Барселона» сделала Кристенсену более выгодное предложение, чем «Бавария» (Фабрицио Романо)

«Бавария» может подписать Антони из «Аякса» на замену Гнабри

Источник: Bild

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11