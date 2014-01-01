«Челси» приостановил переговоры с Жоржиньо о новом контракте (Николо Скира)

«Челси» взял паузу в обсуждении условий продления контракта с полузащитником Жоржиньо.
Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.
30-летний футболист интересен двум другим клубам.
- Жоржиньо выступает за «Челси» с лета 2018 года.
- В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 1 ассист в 34 матчах.
- Рыночная стоимость итальянца – 45 миллионов евро.
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