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«Челси» приостановил переговоры с Жоржиньо о новом контракте (Николо Скира)

«Челси» взял паузу в обсуждении условий продления контракта с полузащитником Жоржиньо.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2023 году.

30-летний футболист интересен двум другим клубам.

  • Жоржиньо выступает за «Челси» с лета 2018 года.
  • В этом сезоне он забил 9 голов и сделал 1 ассист в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость итальянца – 45 миллионов евро.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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