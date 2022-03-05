Линекер – об интервью с Зинченко: «Самое душераздирающее в моей жизни»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер взял интервью у футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Оно получилось эмоциональным.

«Только что поговорил с Зинченко. Самое эмоциональное и душераздирающее интервью, которое я когда-либо делал», – написал Линекер.