Линекер – об интервью с Зинченко: «Самое душераздирающее в моей жизни»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер взял интервью у футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Оно получилось эмоциональным.
«Только что поговорил с Зинченко. Самое эмоциональное и душераздирающее интервью, которое я когда-либо делал», – написал Линекер.
- Зинченко принадлежит «Манчестер Сити» с 2016 года.
- На счету игрока 48 матчей и 8 голов за сборную Украины.
- В качестве заглавного фото своего профиля в инстаграме Зинченко поставил флаг своей страны.
Источник: твиттер Гари Линекера