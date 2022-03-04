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  • Паршивлюк – о Захаряне: «Самый талантливый игрок. Таких, как он, я никогда не встречал»

Паршивлюк – о Захаряне: «Самый талантливый игрок. Таких, как он, я никогда не встречал»

4 марта 2022, 09:30
7

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об одноклубнике Арсене Захаряне.

– Ты сказал, что следил за прогрессом Захаряна. Арсен входит ли он в топ-3 самых талантливых футболистов, с которыми ты играл?

– Он в топ-1. Причем с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Еще подумал: ведь я же был в академии «Спартака», которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов – но таких, как Заха, я реально никогда не встречал.

– Когда его каждую неделю отправляют то в «Боруссию», то в «Реал», ты не боишься, что он словит «звездняк»?

– Честно, боюсь. Поэтому в команде его постоянно подкалываем на эту тему и говорим: меньше читай [трансферные слухи], надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс, Арсен сам должен понимать, что в тех же «Дортмундах» и «Реалах» таких как он, возможно, не один и не два.

Например, в «Боруссии» есть Джуд Беллингем – он младше Захаряна, но второй год играет в Лиге чемпионов, вызывается в сборную Англии и является самым молодым участником финальной стадии Евро. На его фоне кажется: Беллингем уже там, а Заха пока здесь.

В то же время я согласен с Андреем Викторовичем [Ворониным] в том, что Арсену еще есть что доказывать в России. А Европа от него никуда не денется.

  • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Паршивлюк Сергей Захарян Арсен
Комментарии (7)
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ItalianFootball
1646377132
Арсен конечно хорош, но аргумент "Паршивлюк не играл ни с кем лучше" не аргумент практически.
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R_a_i_n
1646380608
Был такой помнится Ананидзе...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646381313
Пускай сначала дорастет до уровня Добровольского.
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серега кашин
1646384838
он и до этого про кого- то в спартаке говорил, а сейчас того игрока уже никто и не помнит так что пусть помалкивает
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zigbert
1646418513
"Звездняк" получить легко, об этом Захарян должен знать. Стоит только чуть превознестись и пропала карьера.
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ВетеR
1646433317
Кого ты встречать мог, кривая тетеря
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