Паршивлюк – о Захаряне: «Самый талантливый игрок. Таких, как он, я никогда не встречал»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об одноклубнике Арсене Захаряне.

– Ты сказал, что следил за прогрессом Захаряна. Арсен входит ли он в топ-3 самых талантливых футболистов, с которыми ты играл?

– Он в топ-1. Причем с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Еще подумал: ведь я же был в академии «Спартака», которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов – но таких, как Заха, я реально никогда не встречал.

– Когда его каждую неделю отправляют то в «Боруссию», то в «Реал», ты не боишься, что он словит «звездняк»?

– Честно, боюсь. Поэтому в команде его постоянно подкалываем на эту тему и говорим: меньше читай [трансферные слухи], надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс, Арсен сам должен понимать, что в тех же «Дортмундах» и «Реалах» таких как он, возможно, не один и не два.

Например, в «Боруссии» есть Джуд Беллингем – он младше Захаряна, но второй год играет в Лиге чемпионов, вызывается в сборную Англии и является самым молодым участником финальной стадии Евро. На его фоне кажется: Беллингем уже там, а Заха пока здесь.

В то же время я согласен с Андреем Викторовичем [Ворониным] в том, что Арсену еще есть что доказывать в России. А Европа от него никуда не денется.

В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 20 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000