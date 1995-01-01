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    Паршивлюк – о Захаряне: «Самый талантливый игрок. Таких, как он, я никогда не встречал»

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался об одноклубнике Арсене Захаряне.

    – Ты сказал, что следил за прогрессом Захаряна. Арсен входит ли он в топ-3 самых талантливых футболистов, с которыми ты играл?

    – Он в топ-1. Причем с огромным отрывом! Я после первой тренировки это понял. Еще подумал: ведь я же был в академии «Спартака», которая считалась лучшей в России, и там играло много талантливых футболистов – но таких, как Заха, я реально никогда не встречал.

    – Когда его каждую неделю отправляют то в «Боруссию», то в «Реал», ты не боишься, что он словит «звездняк»?

    – Честно, боюсь. Поэтому в команде его постоянно подкалываем на эту тему и говорим: меньше читай [трансферные слухи], надо продолжать работать и не опускать планку. Плюс, Арсен сам должен понимать, что в тех же «Дортмундах» и «Реалах» таких как он, возможно, не один и не два.

    Например, в «Боруссии» есть Джуд Беллингем – он младше Захаряна, но второй год играет в Лиге чемпионов, вызывается в сборную Англии и является самым молодым участником финальной стадии Евро. На его фоне кажется: Беллингем уже там, а Заха пока здесь.

    В то же время я согласен с Андреем Викторовичем [Ворониным] в том, что Арсену еще есть что доказывать в России. А Европа от него никуда не денется.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7127

      серега кашин 1 час назад

      он и до этого про кого- то в спартаке говорил, а сейчас того игрока уже никто и не помнит так что пусть помалкивает

      0
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      Рейтинг: +921

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 часа назад

      Пускай сначала дорастет до уровня Добровольского.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6839

      R_a_i_n 2 часа назад

      Был такой помнится Ананидзе...

      4
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      Рейтинг: +1944

      ItalianFootball 3 часа назад

      Арсен конечно хорош, но аргумент "Паршивлюк не играл ни с кем лучше" не аргумент практически.

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      Рейтинг: +9767

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Пол - года смотрю на Захаряна , ну где там прогресс ?
      Искусственно все пытаются поднять его трансферную стоимость.
      Угомонитесь !!!
      В свете последних событий , вряд ли кого заинтересуют футболисты из России.

      1
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      Рейтинг: +59589

      portero > Alekxei Z. 2 часа назад

      Да и внутри страны футбол не особо нужен... как бы выбраться из этого дерьма поскорее, слишком много смертей и разрушений.....

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      Рейтинг: +9767

      Alekxei Z. > portero 2 часа назад

      ХЗ...
      В такую жопу страну вогнали.

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