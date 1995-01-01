«Барса» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов (El Chiringuito TV)

«Барселона» по-прежнему заинтересована в продлении контракта с полузащитником Усманом Дембеле.

По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб предложил французу контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон. В соглашении предусмотрен бонус.

Действующий контракт Дембеле истекает летом.

В этом сезоне Дембеле провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле забил впервые в сезоне и сделал 2 ассиста

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