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    «Барса» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов (El Chiringuito TV)

    «Барселона» по-прежнему заинтересована в продлении контракта с полузащитником Усманом Дембеле.

    По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб предложил французу контракт до 2024 года с зарплатой 8 миллионов евро за сезон. В соглашении предусмотрен бонус.

    • Действующий контракт Дембеле истекает летом.
    • В этом сезоне Дембеле провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

    Примера. «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0), Дембеле забил впервые в сезоне и сделал 2 ассиста

    Обамеянг: «Рад, что Дембеле в «Барсе». Сказал ему оставаться»

    Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

    Источник: El Chiringuito TV

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +740

      jek718875 6 минут назад

      Теперь с такой зарплатой он будет самый богатый человек в РОССИИ и будет ездить на ЛАДЕ

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