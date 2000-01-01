Конор МакГрегор может купить «Челси» за 3 миллиарда

У него самого вряд ли есть такие бабки. Скорее всего скинется с кем-то.
Боец UFC Конор Макгрегор допустил возможность стать владельцем «Челси».
«Я хочу исследовать это», – написал ирландец в твиттере, прикрепив скриншот переписки, в которой он говорит, что готов заплатить за клуб 3 миллиарда фунтов.
- В среду Роман Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
- Он владеет клубом с 2003 года.
- При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.
Тухель – о планах Абрамовича продать «Челси»: «Любое его решение – верное»
Кубок Англии. «Челси» одержал волевую победу над «Лутоном» и вышел в 1/4 финала, Вернер поучаствовал в 3 голах