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    Конор МакГрегор может купить «Челси» за 3 миллиарда

    Боец UFC Конор Макгрегор допустил возможность стать владельцем «Челси».

    «Я хочу исследовать это», – написал ирландец в твиттере, прикрепив скриншот переписки, в которой он говорит, что готов заплатить за клуб 3 миллиарда фунтов.

    • В среду Роман Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».
    • Он владеет клубом с 2003 года.
    • При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

    Тухель – о планах Абрамовича продать «Челси»: «Любое его решение – верное»

    Кубок Англии. «Челси» одержал волевую победу над «Лутоном» и вышел в 1/4 финала, Вернер поучаствовал в 3 голах

    Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 миллиарда

    Источник: твиттер Конора МакГрегора

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    Сегодня, 10:32
    Комментарии15
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      Рейтинг: +753

      Untitled-1 45 минут назад

      У него самого вряд ли есть такие бабки. Скорее всего скинется с кем-то.

      0
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      Рейтинг: +1003

      SuperNils 54 минуты назад

      На эти 3 миллиарда он купит РПЛ. Всю.

      0
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      Рейтинг: +4099

      neveldomha 1 час назад

      Может сначала стоит опохмелиться, а потом принимать решение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      semm 1 час назад

      да уж, Конор может и купить, и будет элитный английский клуб собственностью ирландского полуфрика - это очень показательно :-)

      1
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      Рейтинг: +18796

      derrik2000 1 час назад

      За такие копейки продать???
      Я бы на месте Абраши даже разговор с этим МакГрегором не начинал!
      Обдираловка!!!
      )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +28451

      silver29 > derrik2000 1 час назад

      Понимашь их российских олигархов даже не спрашивают, а просто забирают имущество, хоть копейки увести за счастье.

      1
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      Рейтинг: +736

      jek718875 1 час назад

      Даю 7 тысяч рублей+упаковку ДОШИРАК, з/п футболёрам 5т.руб. в неделю,пусть побудут в нашей шкуре

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      Рейтинг: +1003

      SuperNils > jek718875 55 минут назад

      Дам 8 тыщ. Аукцион продолжается.

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      Рейтинг: +753

      Untitled-1 > SuperNils 46 минут назад

      тут уже и до 3 миллиардов фунтов недалеко!

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      Рейтинг: +28451

      silver29 1 час назад

      Да ладно, смахнет Ромка скупую барыжную слезу и выкупит у Федуна ФК "Спартак", а а что ? куда он с мешком фунтов еще приткнется кроме России.

      1
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      Рейтинг: +12616

      Fusballer 1 час назад

      Откуда у него столько бабла?

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      Рейтинг: +28451

      silver29 > Fusballer 1 час назад

      Если серьезно, то сейчас самое время сколотить капитал, акции алюминиевых и металлургических заводов, Росатома, банков....... просто за копейки пойдут, вот так и Рома простой мальчуган в 90 гг прошлого века приподнялся. Время перемен и перераспределения капиталов. Главное не теряться.

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      Рейтинг: +250

      Dos_Santos > Fusballer 37 минут назад

      нет у него таких денег. по данным форбс у него не более 300млн

      0
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      Рейтинг: +56

      footbil 1 час назад

      Предлагаю 7 тысяч рублей, и это мое окончательное предложение!

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      Рейтинг: +61

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      О как!

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