Конор МакГрегор может купить «Челси» за 3 миллиарда

Боец UFC Конор Макгрегор допустил возможность стать владельцем «Челси».

«Я хочу исследовать это», – написал ирландец в твиттере, прикрепив скриншот переписки, в которой он говорит, что готов заплатить за клуб 3 миллиарда фунтов.

В среду Роман Абрамович подтвердил, что продаст «Челси».

Он владеет клубом с 2003 года.

При нем лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные трофеи, в которых участвовали.

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