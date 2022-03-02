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    Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Никуда не уезжаю из России»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не собирается покидать московский клуб.

    «Я уже говорил, что остаюсь в «Спартаке». В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России», – сказал бельгиец.

    • «Спартак» купил игрока прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.
    • Кофрие сделал 1 ассист в 15 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +28451

      silver29 2 часа назад

      Записали, при продлении контракта зачтется.

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      Рейтинг: +9735

      Alekxei Z. 3 часа назад

      Не говори " Гоп ".
      Этот чемп доиграют , а вот летом думаю все финансовые условия личных контрактов будут пересматривать.
      С эмбарго на нефть Лукойл может и не потянуть Спартак.

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