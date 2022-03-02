Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Никуда не уезжаю из России»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не собирается покидать московский клуб.

«Я уже говорил, что остаюсь в «Спартаке». В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России», – сказал бельгиец.

«Спартак» купил игрока прошлым летом за 2,5 миллиона евро.

Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.

Кофрие сделал 1 ассист в 15 матчах.

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