Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке». Никуда не уезжаю из России»

Записали, при продлении контракта зачтется.
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие не собирается покидать московский клуб.
«Я уже говорил, что остаюсь в «Спартаке». В этом плане ничего не изменилось, я никуда не уезжаю из России», – сказал бельгиец.
- «Спартак» купил игрока прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.
- Кофрие сделал 1 ассист в 15 матчах.
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