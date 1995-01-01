Легионеры «Краснодара» освобождены от тренировок и матчей

«Краснодар» разрешил легионерам не тренироваться. Об этом сообщил агент бразильца Кайо Нето Хеновес.

«Краснодар» освободил всех иностранцев до особого распоряжения», – сказал Хеновес.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

Ранее «Краснодар» покинул главный тренер Дани Фарке.

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Мусаев – кандидат на пост главного тренера «Краснодара»

Польский футбольный союз призвал поляков покинуть чемпионат России (Metaratings)

Все легионеры покинут «Краснодар». Их подговорил Крыховяк (Иван Карпов)