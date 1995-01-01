Легионеры «Краснодара» освобождены от тренировок и матчей

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    «Краснодар» разрешил легионерам не тренироваться. Об этом сообщил агент бразильца Кайо Нето Хеновес.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1129

      Sky Spartak 36 минут назад

      Всех на Донбас..хорошее решение...

      0
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      Рейтинг: +590

      MichelWB 1 час назад

      Видать пешком пойдут.Поляку Сусанина в проводники.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +949

      Lilipyt 2 часа назад

      Вот Краснодар поиграет своими воспитанниками как и мечтал Галицкий

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      Рейтинг: +11058

      BRO_football 2 часа назад

      Разрешили? Легионеры об Краснодар ноги вытирают, а он сопли распустил и всё им позволяет. Позор Краснодару! Неужели Краснодар не может тыкнуть носом легионеров в их контракты и напомнить что им грозит в случае неповиновения? Или в контрактах не предусмотрены никаких санкции? Тогда вдвойне позор Краснодару!

      5
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      Рейтинг: +3573

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      У ребят есть хороший шанс вернуться в свои страны и попытаться найти себе высокооплачиваемую работу. Наверняка и Крыховяк и ему подобные согласятся на десятикратное понижение в зарплате. Удачи -ребята.

      6
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      Рейтинг: +1112

      Серёга Краснодарский > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Ребята как вы выражаетесь свободными агентами приходили к нам? Нет мужик за этих хитрожопов бабки платили не бюджетные такие какие мы с тобой и не видели.

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