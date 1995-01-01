Кристенсен перейдет в «Барсу» с вероятностью в 99% (Жерар Ромеро)

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен с большой долей вероятности перейдет в «Барселону» летом.

По информации журналиста Жерара Ромеро, игрок договорился с клубом об условиях личного контракта. Он перейдет в каталонский клуб с вероятностью в 99%.

Переход может сорваться лишь в случае форс-мажора.

Контракт Кристенсена с «Челси» истекает летом.

25-летний Кристенсен стоит 30 миллионов евро.

У него 14 матчей в сезоне АПЛ.

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