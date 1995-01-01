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    Кристенсен перейдет в «Барсу» с вероятностью в 99% (Жерар Ромеро)

    Защитник «Челси» Андреас Кристенсен с большой долей вероятности перейдет в «Барселону» летом.

    По информации журналиста Жерара Ромеро, игрок договорился с клубом об условиях личного контракта. Он перейдет в каталонский клуб с вероятностью в 99%.

    Переход может сорваться лишь в случае форс-мажора.

    • Контракт Кристенсена с «Челси» истекает летом.
    • 25-летний Кристенсен стоит 30 миллионов евро.
    • У него 14 матчей в сезоне АПЛ.

    «Барселона», «Бавария» – претенденты на Кристенсена. Летом он станет свободным агентом

    «Барселона» хочет бесплатно подписать Аспиликуэту и Кристенсена летом

    «Барселона» ищет центрального защитника и хочет бесплатно подписать Кристенсена

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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