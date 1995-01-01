Роналду: «Сын говорит: «Папа, подожди еще несколько лет. Я хочу поиграть с тобой»

Просим милости через 6-7 лет в Россию,выбор будет у вас из половины команд РПЛ, а уж в ФНЛ за любую сыграть сможете.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что его сын Криштиану-младший хочет поиграть с ним в одной команде.
«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди ещe несколько лет — я хочу поиграть с тобой», — сказал Роналду.
- Роналду – 37 лет. Его сыну – 11.
- Роналду вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
- Он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.
Рангник сомневается, что Роналду будет основным форвардом «МЮ» в следующем сезоне (Daily Mail)
Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие