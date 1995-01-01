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    Роналду: «Сын говорит: «Папа, подожди еще несколько лет. Я хочу поиграть с тобой»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что его сын Криштиану-младший хочет поиграть с ним в одной команде.

    «Мой сын говорит мне: «Папа, подожди ещe несколько лет — я хочу поиграть с тобой», — сказал Роналду.

    • Роналду – 37 лет. Его сыну – 11.
    • Роналду вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.
    • Он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

    Рангник сомневается, что Роналду будет основным форвардом «МЮ» в следующем сезоне (Daily Mail)

    Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие

    Роналду – лидер сезона АПЛ по офсайдам

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11488

      playsh 11 минут назад

      Просим милости через 6-7 лет в Россию,выбор будет у вас из половины команд РПЛ, а уж в ФНЛ за любую сыграть сможете.

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