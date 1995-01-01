Роналду: «Сын говорит: «Папа, подожди еще несколько лет. Я хочу поиграть с тобой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что его сын Криштиану-младший хочет поиграть с ним в одной команде.

«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди ещe несколько лет — я хочу поиграть с тобой», — сказал Роналду.

Роналду – 37 лет. Его сыну – 11.

Роналду вернулся в «МЮ» в августе прошлого года.

Он забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 30 матчах.

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