Никто из легионеров ЦСКА не намерен покидать клуб (Sport24)

Конечно, не уходят, они до ЦСКА все сидели на скамейке, тут им хоть поиграть дали, а летом видно будет.
Легионеры ЦСКА не намерены покидать столичный клуб.
По информации Sport24, ни один легионер команды не высказывал желание уйти из клуба. ЦСКА в полном составе отправился на матч Кубка России с «Сочи», который состоится завтра, 2 марта.
- В ЦСКА играют 9 легионеров.
- Команда идет на 4-м месте в РПЛ.
- 24 февраля Россия начала спецоперацию в Украине.
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