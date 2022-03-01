Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Никто из легионеров ЦСКА не намерен покидать клуб (Sport24)

    Легионеры ЦСКА не намерены покидать столичный клуб.

    По информации Sport24, ни один легионер команды не высказывал желание уйти из клуба. ЦСКА в полном составе отправился на матч Кубка России с «Сочи», который состоится завтра, 2 марта.

    • В ЦСКА играют 9 легионеров.
    • Команда идет на 4-м месте в РПЛ.
    • 24 февраля Россия начала спецоперацию в Украине.

    Бийол продлил контракт с ЦСКА. У него были предложения из Англии («Матч ТВ»)

    ⚽ Завершился 19-й тур РПЛ. «Зенит» победил «Рубин», «Спартак» проиграл ЦСКА, «Динамо» разгромило «Химки»

    Кирильчева: «Наташи из презентации – стыд и позор, а «Покажи фанатам сиськи!» с трибун – допустимо и весело»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3975

      Snek 41 минуту назад

      Конечно, не уходят, они до ЦСКА все сидели на скамейке, тут им хоть поиграть дали, а летом видно будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16088

      Garrincha58 2 часа назад

      а почему 9??? и думаю летом многие захотят уйти и не только в ЦСКА это касается и других команд особенно у тех контракты которых не очень велики и они смогут найти и в др. странах не меньше

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94464
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11