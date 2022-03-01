Никто из легионеров ЦСКА не намерен покидать клуб (Sport24)

Легионеры ЦСКА не намерены покидать столичный клуб.

По информации Sport24, ни один легионер команды не высказывал желание уйти из клуба. ЦСКА в полном составе отправился на матч Кубка России с «Сочи», который состоится завтра, 2 марта.

В ЦСКА играют 9 легионеров.

Команда идет на 4-м месте в РПЛ.

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