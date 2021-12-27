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    Захарян, Лещук и Тюкавин – в старте «Динамо». Стоцкий, Ларсен и Эннин выйдут у «Нижнего Новгорода»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Нижнего Новгорода» на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Паршивлюк, Грулeв, Моро, Фомин, Захарян, Макаров, Тюкавин.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Кешкеш, Гоцук, Каккоев, Калинский, Юлдошев, Стоцкий, Ларсен, Милсон, Эннин.

    • Матч в Москве начнется в 20:00 по местному времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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