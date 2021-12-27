Захарян, Лещук и Тюкавин – в старте «Динамо». Стоцкий, Ларсен и Эннин выйдут у «Нижнего Новгорода»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Нижнего Новгорода» на матч 1/8 финала Кубка России.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна, Евгеньев, Паршивлюк, Грулeв, Моро, Фомин, Захарян, Макаров, Тюкавин.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Кешкеш, Гоцук, Каккоев, Калинский, Юлдошев, Стоцкий, Ларсен, Милсон, Эннин.
- Матч в Москве начнется в 20:00 по местному времени.
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