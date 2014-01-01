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    Месси недоволен критикой французской прессы (El Chiringuito TV)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен работой французских СМИ. Ему не нравится, что его критикуют.

    Ряд изданий в последнее время ставили Месси низкие оценки по итогам матчей. Это стало предметом обсуждения внутри «ПСЖ», что не нравится аргентинцу. Игрок поражен таким негативом от СМИ.

    • Месси пришел летом из «Барселоны» как свободный агент.
    • В этом сезоне Лиги 1 у аргентинца 16 матчей, 2 гола, 11 ассистов.
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14162

      Cleaner 2 часа назад

      Играть надо ЛУЧШЕ!

      0
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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL 3 часа назад

      ахахахахахахахахахахахахахахаха
      то есть он реально думает что он лучший

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