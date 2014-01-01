Месси недоволен критикой французской прессы (El Chiringuito TV)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен работой французских СМИ. Ему не нравится, что его критикуют.

Ряд изданий в последнее время ставили Месси низкие оценки по итогам матчей. Это стало предметом обсуждения внутри «ПСЖ», что не нравится аргентинцу. Игрок поражен таким негативом от СМИ.

Месси пришел летом из «Барселоны» как свободный агент.

В этом сезоне Лиги 1 у аргентинца 16 матчей, 2 гола, 11 ассистов.

«ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

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