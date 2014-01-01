Месси недоволен критикой французской прессы (El Chiringuito TV)

Играть надо ЛУЧШЕ!
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси недоволен работой французских СМИ. Ему не нравится, что его критикуют.
Ряд изданий в последнее время ставили Месси низкие оценки по итогам матчей. Это стало предметом обсуждения внутри «ПСЖ», что не нравится аргентинцу. Игрок поражен таким негативом от СМИ.
- Месси пришел летом из «Барселоны» как свободный агент.
- В этом сезоне Лиги 1 у аргентинца 16 матчей, 2 гола, 11 ассистов.
- «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
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