Менди может покинуть «Реал». Он требует повышения зарплаты

Будущее левого защитника Ферлана Менди в «Реале» оказалось под вопросом.

Француз хочет увеличения зарплаты, однако клуб пока не собирается продлевать контракт с игроком на улучшенных условиях.

В связи с этим 26-летний футболист может уйти в «ПСЖ».

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах.

Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025-го.

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