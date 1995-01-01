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    Менди может покинуть «Реал». Он требует повышения зарплаты

    Будущее левого защитника Ферлана Менди в «Реале» оказалось под вопросом.

    Француз хочет увеличения зарплаты, однако клуб пока не собирается продлевать контракт с игроком на улучшенных условиях.

    В связи с этим 26-летний футболист может уйти в «ПСЖ».

    • Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 24 матчах.
    • Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025-го.

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    Источник: Sport.es

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