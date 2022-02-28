Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА, несмотря на санкции против клуба»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, сообщил, что американские санкции в отношении клуба никак не повлияют на будущее игрока.

«Несмотря на введенные санкции, ничего не изменилось. Бийол остается игроком ЦСКА», – сказал агент.

США на прошлой неделе ввели санкции в отношении ЦСКА и владельца клуба – госкорпорации ВЭБ.РФ.

Бийол в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.

Его контракт с москвичами рассчитан до июня 2023 года.

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